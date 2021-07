Tom Clancy's XDefiant è l'FPS multiplayer free-to-play di Ubisoft. Trailer gameplay, dettagli e data dell'alpha

Il nuovo progetto di Ubisoft San Francisco è un FPS multiplayer per "competere e divertirsi con gli amici".

Il titolo presentato pochi minuti fa è un free-to-play che propone un gameplay veloce e adrenalinico con fazioni (ispirate ad altre IP di Ubisoft come Ghost Recon, The Division e Splinter Cell) che comprendono personaggi dotati anche di vere e proprie abilità speciali (ultra), elemento che ormai è sempre più diffuso anche al di là degli hero shooter più puri.

Ecco Tom Clancy's XDefiant.

Gli sviluppatori promettono un focus assoluto sull'aspetto centrale del progetto, le armi. Per questo motivo il gunplay deve essere il più curato fin nei minimi dettagli e lo stesso si può dire per l'aspetto estetico e sonoro delle bocche da fuoco. Il team di San Francisco ha promesso priorità assoluta per questi elementi.

L'executive producer Mark Rubin (ex Infinity Ward e Call of Duty) ha parlato di un gioco che si rifà agli arena shooter e che crescerà con l'aiuto della community. In questo senso ci sono i primi dettagli sui primissimi test. Ma prima spazio ai video mostrati in occasione dell'annuncio.

Il primissimo test del gioco partirà il 5 agosto e per iscrivervi potete dirigervi sul sito ufficiale di XDefiant. Per quanto riguarda una data di uscita non abbiamo dettagli ufficiali ma abbiamo conferme a livello di piattaforme: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Stadia, Amazon Luna e Ubisoft+.