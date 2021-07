Xbox Series S scambiata per una cassa è l'incredibile gaffe di DJ Khaled

Xbox e Warner Media stanno collaborando insieme per promuovere il film Space Jam: A New Legacy. Parte della campagna è stata quella di inviare dei kit speciali ai media, alle celebrità e agli influencer, con i prodotti del marchio di gioco e del film. Questa campagna ha portato recentemente ad una situazione alquanto divertente in cui DJ Khaled, un famoso produttore hip hop, ha ricevuto il suo kit con una Xbox Series S pensando si trattasse di un altoparlante.

Attraverso Instagram, DJ Khaled ha condiviso una storia in cui mostra il kit Space Jam: A New Legacy che Xbox gli ha inviato. Dal video si vede il produttore molto contento in quanto la confezione contiene anche un paio di scarpe da tennis.

In seguito, il produttore ha messo gli occhi su Xbox Series S: mentre molti avrebbero considerato la console next-gen la cosa più eccitante della scatola, DJ Khaled ha chiesto ad alta voce che cosa fosse, ipotizzando si trattasse di un altoparlante. L'errore di DJ Khaled ha attirato molta attenzione: non è una novità che la console in effetti dal suo lancio sia spesso stata paragonata davvero ad un altoparlante.

Microsoft ha spesso giocato con i meme derivanti dalle sue console: ricordiamo infatti che la società ha costruito una serie di frigoriferi dalle fattezze di Xbox Series X, vittima proprio di simpaticissimi meme.

