Xbox Series X/S: xCloud permettera di giocare già durante il download?

In queste ore circolano alcune voci su una futura feature delle console Xbox Series X/S, ovvero la possibilità di poter accedere ai giochi presenti su Xbox Game Pass Ultimate proprio mentre questi vengono scaricati, senza dover aspettare così che il loro download venga completato.

Questo rumor proviene da un'immagine pubblicata dall'account Twitter "Aggiornamenti Lumia": di per sé l'immagine è alquanto criptica dato che non si capisce poi molto, ma in aiuto ci viene l'insider IdleSloth84 che avrebbe in qualche modo tratto una conclusione abbastanza fattibile.

Sul suo account Twitter l'insider ha dichiarato: "Sembra che presto saremo in grado di giocare mentre viene un titolo viene scaricato in background. Tenete d'occhio un articolo su Xbox Wire alle 15:00 di questa settimana, forse". Probabilmente quindi questa feature potrebbe essere utilizzata dagli abbonati ad Xbox Game Pass Ultimate, il servizio che ha al suo interno appunto xCloud.

Ad ogni modo, per adesso si tratta solamente di un rumor: non ci resta che attendere notizie ufficiali di Microsoft tra qualche tempo.

