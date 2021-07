Beyond Good and Evil 2 verrà 'annunciato nuovamente'. Progetto vivo ma l'uscita sembra lontanissima

Pochi giorni fa abbiamo appreso la notizia che Rainbow Six Extraction è stato posticipato al 2022. Tuttavia, tra i giochi in sviluppo da parte della società ce n'è uno che dal suo primo annuncio non ha più avuto nessuna notizia, nemmeno una data di uscita. Questo gioco è Beyond Good and Evil 2.

In un recente report sui ricavi di Ubisoft, che copre il primo trimestre dell'anno fiscale 2021-2022, vengono citate alcune informazioni interessanti sul futuro del gioco perché è presente un'indicazione su Beyond Good and Evil 2. Come abbiamo detto, il tanto atteso sequel di Beyond Good and Evil, il classico cult uscito nel 2003, non ha ancora una data di uscita.

In questo report, Ubisoft afferma che il gioco è in via di sviluppo, e la società sembra stia pianificando un "nuovo annuncio", rivelando allo stesso tempo probabilmente una versione di cui fino ad oggi non eravamo a conoscenza. Ciò che vuole dire Ubisoft è che in tutto questo tempo il team ha lavorato ad una sorta di reboot quindi?

An additional 2 points.



Ubisoft plans to re announce Beyond Good and Evil 2 (it's not dead). No release timing just yet.



2. The company plans to release a F2P mobile game in the quarter ending March 31, 2022. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 20, 2021

Per adesso queste sono le sole informazioni che Ubisoft ha condiviso: non ci resta che attendere notizie future dalla società.

Fonte: Twitter