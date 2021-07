PUBG avrà una serie animata dall'Adi Shankar dietro a Castlevania

Adi Shankar dopo aver lavorato ad una serie animata di Castlevania per Netflix che ha avuto un incredibile successo, il produttore sta per sviluppare una serie basata su PlayerUnknown's Battlegrounds, il popolare battle royale che ha fatto da apripista a questo genere assieme a Fortnite.

"Per me, questo progetto animato rappresenta un altro passo nell'evoluzione per riparare il ponte in fiamme tra l'industria dei giochi e Hollywood", ha detto Shankar in una dichiarazione. "Non vedo l'ora di rivelare a tutti cos'è 'winner winner chicken dinner'".

Questo non è l'unico progetto correlato a PUBG attualmente in fase di sviluppo, poiché la serie ha recentemente visto l'uscita del suo primo cortometraggio live-action Ground Zero, un documentario investigativo con Jonathan Frakes e un set di giochi horror in arrivo nell'universo PUBG chiamato The Callisto Protocol.

Per quanto riguarda PlayerUnknown's Battlegrounds, la versione mobile del battle royale è stata recentemente sottoposta a un massiccio aggiornamento che ha aggiunto una revisione della mappa, un nuovo sistema Pass Royale e una partnership con la società di auto elettriche Tesla.

Fonte: Gamespot