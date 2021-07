F1 2021 su PS5 rimosso il ray tracing per problemi di stabilità

Recentemente F1 2021 ha rimosso le funzionalità per quanto riguarda il ray tracing su PlayStation 5, al fine di migliorare la stabilità del gioco. L'annuncio proviene da Codemasters, il quale afferma che il fatto di aver tolto il ray tracing è stata una "decisione difficile". Tuttavia lo studio di sviluppo ha promesso che verrà riattivato non appena possibile.

F1 2021 è stato lanciato il mese scorso per PC, PlayStation e Xbox. Per quanto riguarda la versione PC e Xbox il ray tracing rimarrà inalterato. "Siamo consapevoli di una certa instabilità all'interno del gioco per un numero limitato di utenti su PlayStation 5 relativa al ray tracing" ha dichiarato Codemasters.

"Pertanto abbiamo presto la difficile decisione di disabilitarlo temporaneamente per aiutare la stabilità. Miriamo a riattivarlo il più rapidamente possibile e forniremo un aggiornamento a tempo debito". Per adesso quindi PlayStation 5 non avrà il ray tracing disponibile.

Non ci resta quindi che attendere notizie da Codemasters a riguardo.

Fonte: Eurogamer.net