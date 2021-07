Final Fantasy e l'Active Time Battle ispirato...alle gare di Formula 1!

Final Fantasy IV ha compiuto 30 anni e per festeggiare, Square Enix ha invitato il game designer Takashi Tokita a parlare dei ricordi dello sviluppo. È stato il primo gioco di Final Fantasy in cui è stato coinvolto fin dall'inizio, spiega, quindi è in grado di condividere alcuni dettagli precisi su come si è evoluto il design del gioco. Lo sviluppatore ha parlato del design dei personaggi, delle trame romantiche e dell'improbabile ispirazione per il primo sistema di combattimento ATB che, in qualche modo, è stato creato osservando gare di F1.

Final Fantasy IV è stato il primo titolo della serie a utilizzare il sistema Active Time Battle, che aggiunge un elemento in tempo reale alle battaglie a turni di Final Fantasy. Invece di scegliere le azioni a turno, ogni personaggio ha un misuratore ATB che si riempie al proprio ritmo. Quando è pronto è possibile attaccare.

"All'inizio si prevedeva che tutti agissero a turno in base a chi era il più veloce", spiega Tokita.

Tokita afferma che il battle designer Hiroyuki Ito era un fan delle gare di F1 e proprio questo ha dato vita all'ATB.

"A quanto pare ha creato l'Active Time Battle guardando alle auto in gara doppiate e rendendosi conto che se qualcuno fosse stato sufficientemente veloce avrebbe potuto attaccare due volte in un turno mentre personaggi più lenti solo una. Penso che il processo per arrivare a far funzionare l'ATB sia stato attraverso regole pensate per ogni personaggio. Per esempio Edge è in grado di attaccare due volte in un turno avendo però una potenza di attacco inferiore".

Tokita ha parlato anche di come il game director Hironobu Sakaguch "voleva una trama che includesse [una relazione romantica] fin dall'inizio". Per quanto riguarda gli sprite dei personaggi preferiti, Tokita è un fan di Kain. "Ad essere sinceri, le scene di battaglia del cavaliere oscuro di Cecil non sono poi così belle, ma in confronto Kain the Dragoon è così bello, con la sua abilità di salto e tutto il resto."

Per quanto riguarda i prossimi Pixel Remaster, Tokita spiega che il loro sviluppo avviene contemporaneamente. In particolare è responsabile del pixel remaster di FFIV. "Stiamo principalmente facendo del nostro meglio per rimanere fedeli alla pixel art originale", ha detto.

Fonte: Rockpapershotgun.