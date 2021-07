Guilty Gear Strive ha caricamenti così 'infiniti' che nell'attesa c'è chi finisce Castlevania: Harmony of Dissonance

Guilty Gear Strive è, secondo la maggior parte dei giocatori, un ottimo gioco di combattimento, ma un problema importante sta assillando gli utenti da quando è stato lanciato più di un mese fa: il tempo assurdamente lungo che impiega per caricarsi nel suo menu principale.

Il principale colpevole sembra essere la rete. All'avvio di Guilty Gear Strive, i giocatori ricevono diverse notifiche che indicano che il gioco è "in Preparazione rete..." e in "Comunicazione con server..." Alcuni di questi messaggi sono accompagnati da una barra di avanzamento che si riempie molto lentamente.

Guilty Gear Strive può impiegare diversi minuti per raggiungere il menu principale e questi lunghi tempi di attesa potrebbero scoraggiare alcuni giocatori.

Le ultime settimane hanno visto i giocatori di Guilty Gear Strive affrontare questo fastidio scherzando su quanto possa essere frustrante l'esperienza e, a quanto pare, mentre si aspetta il caricamento del titolo è possibile addirittura terminare altri giochi!

Gli attuali tempi di caricamento sono così lunghi che c'è chi finisce Castlevania: Harmony of Dissonance per Game Boy Advance vedendo anche l'intera sequenza dei credits.

You can beat Castlevania: Harmony of Dissonance AND watch the entire end credit sequence, before you can get into the main menu of Guilty Gear Strive pic.twitter.com/dxp3lokAfL — AkitoBass @ ACPR (@AkitoBass) July 15, 2021

Questi video super veloci vengono eseguiti da speedrunner, ma rendono chiara la situazione. I tempi di connessione alla rete rimangono un punto dolente in un gioco altrimenti ottimo con un fantastico online.

La speranza è che Arc System Works sistemi presto questo fastidioso problema.

Fonte: Kotaku.