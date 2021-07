Neill Blomkamp, regista di District 9 ed Elysium lavora a uno shooter AAA

Il regista di District 9 ed Elysium, Neill Blomkamp, sta collaborando con lo sviluppatore Gunzilla Games come chief visionary officer, un ruolo che lo vedrà lavorare ad uno sparatutto multiplayer ancora non annunciato con elementi narrativi.

Attraverso un'intervista a IGN, Blomkamp ha spiegato che le sue abilità da regista verranno utilizzate per guidare il gioco nei dipartimenti di design, audio e narrazione. "La differenza dal dirigere un film non è agire come una singola persona che guida il team creativo" ha dichiarato. "E' fare in modo che tu sia integrato nella squadra. Posso avere un punto di vista definito, ma deve funzionare su due livelli. Deve essere accettato dalla squadra per far sì che sia una giusta direzione creativa da seguire".

Prima di iniziare a lavorare sul gioco, Blomkamp lavorerà per perfezionare il design narrativo del gioco. Per quanto riguarda il motivo per cui Blomkamp sta entrando nello spazio di sviluppo dei giochi, il regista vuole usare la sua esperienza per far parte di un medium che crede sarà dominante negli anni a venire. "I giochi diventeranno quello che erano i film nel 20° secolo" ha dichiarato. "Saranno semplicemente la forma dominante di intrattenimento culturale e voglio partecipare a questo".

Per Blomkamp non è la prima volta che si affaccia al mondo dei videogiochi. Il regista è stato legato sia ad un lungometraggio di Halo che uno per lo sfortunato titolo di BioWare, Anthem.

Fonte: IGN