PlayStation, Xbox e Nintendo: più del 50% delle famiglie USA possiede una console

Più della metà delle famiglie statunitensi ora possiede una console per videogiochi e il 30% delle famiglie prevede di acquistarne una nei prossimi 12 mesi, secondo un report della Consumer Technology Association.

Il report copre un'ampia varietà di beni tecnologici, inclusi televisori, servizi di streaming digitale e lettori DVD/Blu-ray, ma i dati sulla proprietà della console sono accattivanti, in particolare per l'aumento dei tassi di proprietà che sembrano chiaramente legati alla pandemia di COVID-19.

Secondo il report CTA, il 53% delle famiglie statunitensi ora possiede una console per videogiochi: questo numero è aumentato del 10% anno su anno.

Degli intervistati, il 41% degli utenti possiede console di precedente generazione (Xbox 360/One, PlayStation 3/4, Nintendo Wii, Wii U e Switch), mentre il 26% degli intervistati possiede una Xbox Series X/S o PlayStation 5.

Il 30% degli intervistati afferma di voler acquistare una console nei prossimi 12 mesi. Nel 2020, questo numero era al 21%.

Tra chi vuole acquistare nuove console, il 21% prevede di acquistare una "console di nuova generazione" (Xbox Series X/S, PS5), mentre il 15% intende acquistare una "console di recente generazione".

E' interessante vedere come queste informazioni creino opportunità diverse per ciascuno dei diversi produttori di console. Sony vede chiaramente qualche vantaggio nel continuare a distribuire titoli next-gen come Horizon Forbidden West sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5, mentre Microsoft sta puntando a trasformare i dispositivi Xbox One in macchine per il cloud computing tramite il suo servizio di streaming xCloud.

