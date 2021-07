Project 007 di IO Interactive, il gioco di James Bond dovrebbe essere un action in terza persona

Non sappiamo molto sul gioco di James Bond di IO Interactive, Project 007, ma un nuovo annuncio di lavoro afferma che potrebbe essere un gioco d'azione in terza persona.

L'annuncio richiede che un AI programmer si unisca al progetto e uno dei punti afferma che è preferibile "esperienza di lavoro con i giochi d'azione in terza persona".

L'elenco dice anche alcune cose che sappiamo già sul gioco: che sarà una storia di Bond completamente originale piuttosto che basata su materiale preesistente, e che sarà una sorta di storia delle origini dell'eroe.

Abbiamo sentito parlare per la prima volta di Project 007 alla fine del 2020 dopo che IO ha pubblicato un breve teaser sui social media. Da allora, abbiamo ricevuto poche notizie sul titolo. In generale, i giochi di Bond hanno teso verso una prospettiva in prima persona, specialmente nel classico N64 GoldenEye 007, ma molti altri giochi di Bond presentano una prospettiva in terza persona, come Everything or Nothing.

L'ultimo grande gioco di Bond è stato 007 Legends del 2012, che ha ricevuto recensioni negative dalla critica. Quest'anno, abbiamo appreso che una versione completamente rimasterizzata di GoldenEye 007 è stata sviluppata per Xbox 360 prima di essere cancellata all'ultimo minuto.

Fonte: Gamespot.