PS5 Digital Edition revisione in arrivo? Un nuovo modello più leggero

A quanto pare Sony si sta preparando in Giappone per il lancio di un modello rivisto o una revisione di PS5 Digital Edition. La variante non ancora annunciata ufficialmente porta il numero di versione CFI-1100B01, come si può vedere da una descrizione ufficiale sul sito Web di Sony.

Non è noto quali cambiamenti ci si possa aspettare in dettaglio. Tuttavia, il nuovo modello sembra essere più leggero di 300 grammi. Nei manuali Sony fa riferimento a un peso di 3,6 chilogrammi. Il modello di lancio della PS5 Digital Edition pesa 3,9 chilogrammi. Il modello PS5 con la designazione "CFI-1100B01" è già elencato presso i primi rivenditori giapponesi, ad esempio presso Nojima e GEO. Gli ordini non sono ancora possibili, tuttavia, la data di uscita è datata 20 luglio 2021.

Oltre al peso, nelle descrizioni non si notano ulteriori cambiamenti. Ma sorge spontanea la domanda su come sia avvenuto il risparmio di 300 grammi. Un errore di stampa è del tutto possibile.

PS5 è stata lanciata in due edizioni lo scorso novembre, modello standard e modello digitale. La differenza tra i due modelli è che solo la versione più costosa ha un'unità disco. Per adesso quindi non ci resta che aspettare un eventuale annuncio da PlayStation riguardo questo modello revisionato.

Fonte: PSU