PS5 e Haven Studios insieme per un GaaS: lo studio di Jade Raymond lavora a un gioco live service

Già in passato un certo numero di offerte di lavoro di LinkedIn avevano lasciato intendere l'intenzione di Haven Studios, team creato da Jade Raymond di voler sviluppare un gioco con una qualche forma di elementi multiplayer o live-service nel suo prossimo progetto.

Ora arriva una seconda conferma tramite un insider del settore che ha riportato quanto detto da un dipendente dello studio ai colleghi di Multiplayer. "Lavoro per Haven Games, uno studio di Montreal finanziato da Sony e diretto da Jade Raymond, cui dobbiamo franchise come quelli Assassin's Creed e Watch Dogs" si legge nella presentazione.

La fonte in seguito parla di come lo studio abbia contattato uno sviluppatore con un ruolo specifico per "Cercare di aggiungerlo al team per contribuire allo sviluppo di una proprietà intellettuale originale: un GaaS Online esclusivo per Sony". Ciò in un certo qual modo confermerebbe le diverse offerte su LinkedIn pubblicate tempo fa.

Google all'inizio dell'anno aveva annunciato la chiusura degli studi interni di Google Stadia, in modo da concentrarsi sullo sviluppo della tecnologia di streaming. In seguito a questa notizia, la veterana Jade Raymond che ha lavorato alla serie Assassin's Creed e che si è unita a Google nel 2019, ha deciso di lasciare la società a causa del cambiamento. Da qui ha creato poi Haven, questo nuovo studio che collaborerà con PlayStation per portare il misterioso gioco su PlayStation 5.

