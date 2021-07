PS5 e Xbox Series X: 'il supporto a FidelityFX Super Resolution di AMD sarà cruciale per gli sviluppatori'

La tecnologia di supersampling di AMD, FidelityFX Super Resolution (FSR), arriverà presto sulle console Xbox e PlayStation, e gli sviluppatori sono piuttosto entusiasti della prospettiva, per ovvi motivi.

Infatti, secondo Michele Giannone - co-fondatore di Invader Studios, sviluppatore del survival horror Daymare: 1994 Sandcastle - la tecnologia FSR su console sarà cruciale.

In un'intervista con Gamingbolt, Giannone ha affermato che l'implementazione del 4K nativo sarà ancora complicata su PS5 e Xbox Series X/S anche con il loro hardware più potente, specialmente con il ray tracing da considerare e, perciò, essere in grado di ottenere prestazioni migliori e risoluzioni più elevate grazie alla tecnologia di supersampling di AMD sarà uno strumento importante per gli sviluppatori di tutto il settore.

"Sarà molto difficile vedere i giochi di nuova generazione in esecuzione in 4K nativo su nuove piattaforme, poiché il 4K effettivo è ancora troppo "costoso" anche per i nuovi hardware messi sul mercato da Sony e Microsoft, specialmente se combinato con il ray tracing", ha detto Giannone. "Avere la capacità di eseguire il rendering dei fotogrammi a risoluzioni inferiori e quindi ricomporli e farli sembrare praticamente identici ai fotogrammi in 4K sarà fondamentale per gli sviluppatori".

I giochi hanno già iniziato ad aggiungere il supporto per l'FSR su PC (e apparentemente è un processo abbastanza semplice per gli sviluppatori), mentre molti altri lo faranno in futuro.

Nel frattempo, Daymare: 1994 Sandcastle di Invader Studios è in sviluppo per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC e punta al lancio nel 2022.

Fonte: Gamingbolt.