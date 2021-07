Ratchet & Clank Rift Apart per PS5 a 40 fps su TV 120Hz è un 'punto di svolta' per Digital Foundry

Anche se Ratchet & Clank Rift Apart è stato pubblicato qualche settimana fa, il team di Digital Foundry ha colto l'occasione per ritornare a parlare del gioco. In un nuovo video vengono elogiati i 40 FPS su TV 120 H voluti dallo studio di sviluppo, in quanto segnano un vero punto di svolta per i giochi.

Il motivo? In sostanza a 60 FPS, il gioco invia una nuova immagine al display, sincronizzata con il suo aggiornamento. Ecco perché i 60 fps sembrano così fluidi e coerenti: il gioco è abbinato alla frequenza di aggiornamento del display, con un nuovo frame consegnato ogni 16,7 ms. Se questo non è possibile, 30 FPS è la scelta migliore: in questo caso ogni frame arriva ad un aggiornamento di 33,3 ms. Tuttavia una modalità a 40 FPS su uno schermo a 60 Hz non sarebbe la scelta adatta, poiché i nuovi frame arriverebbero ad intervalli di 16,7 ms o 33,3 ms, risultando così a scatti.

Passando a un display a 120Hz, le regole cambiano. 40 FPS è un terzo esatto del refresh rate su un TV 120Hz. Invece di fornire 40 FPS irregolari a intervalli di 16,7 ms o 33,3 ms, ogni nuovo fotogramma viene consegnato in modo coerente a 25 ms.

Secondo Digital Foundry, la modalità fedeltà 4K 30FPS standard funziona alla massima risoluzione con la suite completa di effetti visivi. L'alternativa a 60 fps - modalità RT ad alte prestazioni - riduce drasticamente la risoluzione, riduce la densità degli ambienti più affollati e modifica anche la simulazione della pelliccia di Ratchet.

Un buon compromesso quindi è far girare il gioco in 4K a 40 fps: con questa risoluzione vengono registrati solo lievi e occasionali cali nella risoluzione dinamica che sono essenzialmente impercettibili. Le prestazioni in questo caso sono a metà tra fedeltà e prestazioni RT, ma non si perde nessuna delle caratteristiche grafiche del gioco o gran parte della risoluzione se si opta proprio per la modalità fedeltà a 40 FPS. Di seguito potere dare uno sguardo al video.

Vi ricordiamo che Ratchet & Clank Rift Apart è disponibile esclusivamente su PlayStation 5.

Fonte: Digital Foundry