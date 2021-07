Resident Evil: Village su PC supporta ora FidelityFX Super Resolution e migliora il frame rate

Capcom continua a lavorare al supporto post-lancio per il suo apprezzato Resident Evil Village. Di recente, la versione PC dell'horror ha ricevuto importanti aggiornamenti.

Nello specifico, in seguito alla scoperta che Village piratato offriva performance migliori rispetto alla versione originale, Capcom ha deciso di pubblicare un patch ora disponibile su Steam.

Con questo aggiornamento, Village supporta la tecnologia FidelityFX Super Resolution (FSR) di AMD. Ora, gli utenti possono godere di un migliore frame rate e di una maggiore fluidità.

Nel post pubblicato su Twitter, Capcom ha anche comunicato di aver ottimizzato la tecnologia anti-pirateria, anche se in questo caso non sono stati condivisi maggiori dettagli.

An important update for Resident Evil Village players on Steam:



- FidelityFX Super Resolution (FSR) from AMD is now supported. FSR supports higher frame rates on PC for an improved gaming experience.

- Adjustments have been made to optimize the anti-piracy technology. — Resident Evil (@RE_Games) July 20, 2021

Pochi giorni fa era emerso che Resident Evil Village piratato risolveva tutti i problemi di stuttering su PC.

Fonte: Twitter.