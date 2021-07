Steam Deck per ora ha alcuni grandissimi giochi non compatibili. Ecco la lista

Non molto tempo dopo che Nintendo ha rivelato la sua portatile Switch OLED, Valve ha risposto con il suo Steam Deck. Una console/PC che sembra una chiara risposta a Switch. La libreria della macchina di Valve si apre ben oltre quella di Nintendo, dando ai giocatori la possibilità di giocare a giochi come Baldur's Gate 3 e fornendo l'accesso ad altre librerie.

Detto questo, non tutti i giochi saranno giocabili sulla piattaforma appena rivelata e l'elenco qui sotto ci svela quali saranno:

Apex Legends

Black Desert Online

DayZ

Dead by Daylight

Destiny 2

Fall Guys

Hunt: Showdown

Paladins

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG)

Rainbow Six Siege

Smite

Ma perché non si potrà giocare a questi giochi? Secondo Protondb (via PC Gamer), alcuni giochi non sono compatibili con Steam Deck a causa del modo in cui sono sviluppati per le console e del modo in cui Deck è basato su Linux. Valve è riuscita ad arrivare al punto in cui i giochi basati su Windows possono essere eseguiti, anche se non è stato possibile far funzionare tutto correttamente. Noterete anche che i giochi elencati condividono una cosa in comune: le esperienze multiplayer online. Con alcuni giochi MP e con il software anti-cheat che impiegano, la scelta di seguire la strada di Linux è un'arma a doppio taglio.

Questo non significa che la libreria sia piccola. Giochi indie, titoli solo per PC e la maggior parte della vostra libreria Steam possono essere giocati con Deck. È anche importante ricordare che anche se questi giochi non possono essere eseguiti sul dispositivo, ciò non significa che saranno necessariamente tagliati fuori per sempre. Forse Valve potrebbe esaminare un'opzione Windows in futuro.

Fonte: Gameinformer.