Tencent apre un nuovo studio AAA in Canada: nasce TiMi Montreal

Tencent ha aperto un nuovo studio focalizzato su giochi AAA in Canada, che si chiama TiMi Montreal. Questo studio si unisce a TiMi Seattle e TiMi Los Angeles. TiMi è l'origine di titoli mobile di successo come Call of Duty: Mobile, Honor of Kings e Pokémon Unite.

Questo nuovo studio canadese è stato incaricato di creare e sviluppare un franchise open world originale con elementi live service. Il progetto misterioso è in fase di sviluppo per piattaforme PC e console e, secondo il capo dello sviluppo del gioco globale di Timi, Vincent Gao, sarà "abbastanza grande da contenere contenuti ricchi e consentire l'esplorazione del giocatore".

"Il team di Montreal è ancora agli inizi e siamo lieti di lavorare al fianco di studi rinomati come Ubisoft" ha dichiarato Gao. "La scena dei videogiochi a Montreal ha una lunga storia di titoli open world ed è un terreno fertile per i talenti. Consideriamo questo luogo la migliore opportunità per reclutare un team diversificato che dovrebbe aumentare la nostra creatività".

Il colosso cinese sembra non essere intenzionato a fermarsi: recentemente ha inoltre acquisito Stunlock Studios, i creatori di Battlerite Royale.

Fonte: Gamasutra