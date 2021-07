Alpha Point non è il nuovo gioco di The Coalition ma solo una tech demo in Unreal Engine 5

Pochi giorni fa abbiamo appreso da The Coalition che avrebbe mostrato la sua prima demo con Unreal Engine 5 su Xbox Series X durante la GDC 2021, che si sta tenendo online questa settimana. A differenza di quanto accaduto due anni fa, non esiste più una "fiera" o spazi fisici in quanto tali, quindi questi colloqui sono limitati e ovviamente rivolti principalmente agli sviluppatori, con il grande pubblico che non può partecipare.

Questa demo, chiamata Alpha Point, non fa riferimento a nessun gioco reale o di produzione. Tuttavia, in questa presentazione il team ha fornito dati tecnici importanti. Attraverso questa tech demo in Unreal Engine 5 veniamo a sapere che la maggior parte delle risorse sono realizzate con tra 300.000 e 500.000 triangoli, 15 volte di più rispetto a Gears 5.

Le ciglia di un personaggio creato in questa demo contengono 3.500 triangoli, all'incirca il numero necessario per rappresentare un personaggio su Xbox 360. La demo girava a 46 FPS in 4K su Xbox Series X, sebbene utilizzasse la tecnica "Temporal Super Resolution" di Epic, impostata al 50%, quindi la risoluzione effettiva approssimativa sarebbe di 1440p.

Sebbene la demo sia molto breve e limitata, si possono già vedere molti dei vantaggi che avremo presto in questa generazione oltre ad un esempio di ciò che le console saranno in grado di gestire, perché come afferma il direttore creativo di The Coalition: "I giochi realizzati con Unreal Engine 5 saranno fantastici sulle console Xbox Series X|S".

The Coalition ha costruito questa demo su Unreal Engine 4 e poi l'ha convertita in Unreal Engine 5, ma afferma che ci sono alcune cose che non funzionano o non sono ancora implementate nel nuovo motore. Tuttavia, ci sono vere chicche nel motore Epic, come il nuovo sistema 'Groom' che gestisce il modo in cui vengono sviluppati i capelli.

Fonte: PC Gamer