Beyond Good & Evil 2? 'È ancora troppo presto per dire qualcosa in più sul gioco'

Beyond Good & Evil 2, un gioco annunciato ufficialmente quattro anni fa all'E3 2017, esiste sicuramente ancora, afferma Ubisoft, ma è ancora "troppo presto" per dire qualcosa di più al riguardo.

Il prequel/sequel del titolo del 2003 è stato menzionato nella conference call del primo trimestre di Ubisoft, con il publisher che lo ha semplicemente elencato come parte dei suoi piani per l'"espansione dell'offerta premium nei prossimi anni".

Un portavoce di Jefferies ha chiesto di poter fare una "domanda finale da fanboy" durante la conference call, chiedendo se la menzione del gioco significasse che potrebbe essere più vicino al lancio, forse per l'anno fiscale 2024.

"Questo è un buon tentativo, Ken", ha risposto il CFO Frederick Duguet. "Ma è troppo presto per dirtelo in questa fase."

Beyond Good & Evil 2 non ha ricevuto notizie o aggiornamenti significativi dalla sua rivelazione, con il produttore senior Guillaume Brunier che ha affermato alla fine del 2020 che potremmo aspettarci di vedere il gioco in azione "l'anno prossimo", quindi, in teoria, quest'anno.

Questa dichiarazione è arrivata quando è stato rivelato che il game director Michel Ancel si era ritirato dall'industria dopo essere stato indagato per comportamento tossico.

