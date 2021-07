Epic Games ha acquisito la piattaforma hosting di contenuti 3D Sketchfab

Epic Games ha annunciato l'acquisto di Sketchfab. Questa piattaforma, con quasi un decennio di esperienza alle spalle, consente di visualizzare modelli 3D in browser, AR e VR. Ha anche un negozio integrato in cui sono pubblicati più di 4 milioni di modelli.

Sketchfab continuerà ad operare in autonomia, ma ha integrato la compartecipazione alle entrate di Epic Games Store: d'ora in poi prenderà il 12% delle vendite. Inoltre, il piano di pagamento Plus scompare e i suoi vantaggi sono integrati nel piano gratuito. Gli abbonati Plus riceveranno un aggiornamento al piano Pro. Epic Games afferma che il suo obiettivo è rendere "i contenuti 3D, AR e VR più accessibili" per la creazione di "un metaverso aperto e intercomunicante".

"Abbiamo creato Sketchfab con la missione di dare forza a una nuova era di creatività e fornire un servizio ai creatori per mostrare il loro lavoro online e rendere accessibili i contenuti 3D", ha affermato Alban Denoyel, CEO e co-fondatore di Sketchfab, in una dichiarazione.

We are happy to share that Sketchfab is joining the Epic Games family! Together we will make 3D content more accessible.



Read more here ? https://t.co/SlzQi4hzjn pic.twitter.com/Mcxs4xmemm — Sketchfab (@Sketchfab) July 21, 2021

Sketchfab rimarrà compatibile con altri motori grafici oltre a Unreal Engine (anche se miglioreranno l'integrazione con esso) menzionando inoltre che continuerà a funzionare con Unity.

