ESL Flowe Championship: termina il primo torneo eSport eco green al mondo

Si è conclusa la Spring Season di ESL Flowe Championship, il primo torneo esport a livello mondiale a compensazione di CO2, ideato per sostenere l'ambiente e sensibilizzare il mondo dell'Entertainment alle tematiche Green. I dettagli nel comunicato ufficiale.

Si è concluso da pochi giorni il campionato Nazionale su PS4, Il primo torneo esport eco-green al mondo, ideato e realizzato da ESL Italia e Flowe. L'obiettivo principale dell'ESL Flowe Championship è stato creare un campionato eco-green, sensibilizzando la community ai temi ambientali e mirando a compensare le emissioni di CO2 a livello globale, attraverso un'iniziativa concreta a supporto delle generazioni future.

Nel progetto sono stati coinvolti LCA-lab, società di ricerca e consulenza ambientale e ZeroCO2, società benefit che realizza progetti di riforestazione, afforestazione, messa a dimora di alberi in aree urbane ed extra urbane in diversi luoghi del mondo.

LCA-lab srl ha realizzato uno studio di Carbon Footprint simulando uno scenario rappresentativo che ha stimato che, nel corso dell'intero torneo - a cui oltre 1.200 player hanno partecipato mettendosi in gioco nel rispetto del pianeta - le emissioni di CO2 sono state pari a 64.404 KG CO2eq. Grazie a questi dati, zeroCO2 ha piantato 160 alberi che assorbiranno la quantità di CO2eq calcolata e che supporteranno famiglie contadine in America Latina, favorendone il sostentamento.

I titoli selezionati per competere e conquistare il titolo di campione nazionale sono stati Gran Turismo Sport, in cui ha trionfato Giorgio "Williams_Gio" Mangano, e Call of Duty Black Ops Cold War che ha visto la vittoria dei B04 Star.

"Con questo torneo abbiamo dimostrato che la compensazione di CO2 è un modello applicabile anche al mondo del gaming. Speriamo che questo possa essere uno stimolo per il settore e che possa aiutare a sensibilizzare anche i giocatori verso i temi ambientali e della sostenibilità, penso specialmente alle giovani generazioni", commenta il CEO di Flowe Ivan Mazzoleni. "Il gaming è un mondo con cui condividiamo molte cose, come la voglia di diventare sempre più bravi divertendosi e anzi, crediamo che il videogioco sia una delle migliori forme di apprendimento, perché stimola attraverso continue prove ed errori. È proprio con un approccio del genere che attraverso la nostra app ad esempio aiutiamo le persone a migliorare anche nella gestione dei propri risparmi oppure a potenziare il proprio spirito imprenditoriale".

"Siamo molto soddisfatti di quanto è stato fatto nel corso di questa edizione del torneo, il campionato si è rivelato una giusta intuizione e ha portato dei benefici concreti e misurabili attraverso i dati che abbiamo raccolto. A rivelarsi altrettanto efficace è stata la partecipazione entusiasta dei giocatori, degli spettatori e di tutto lo staff coinvolto in questo progetto, che hanno sposato appieno la tematica green dell'ESL Flowe Championship. Il percorso è tracciato, siamo certi che questa è stata solo la prima tappa di un bellissimo viaggio" ha dichiarato Nicoletta Schenk, Brand Communications Director di ProGaming Italia.