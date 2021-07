Fallout 76 con l'update Fallout Worlds permetterà di creare e personalizzare mondi di gioco privati

Fallout 76 è un gioco in cui potete giocare sia con sconosciuti che con amici, a meno che non vi abbonate a Fallout 1st, il servizio che vi consente di vivere in un mondo privato.

Finora, non ci sono stati molti vantaggi nell'avere un mondo privato. Ciò cambierà a settembre con Fallout Worlds, che consentirà ai giocatori di modificare i propri server. Lo ha annunciato ieri lo sviluppatore Bethesda Game Studios.

Queste impostazioni personalizzabili possono essere minori, come rendere il gioco un po' più semplice o avere munizioni infinite. Possono anche essere impostazioni piuttosto grandi, come aumentare il limite di altezza per gli insediamenti, costruire CAMP in luoghi precedentemente ristretti, evocare grandi mostri e molto altro.

L'aggiornamento Fallout Worlds aggiungerà due modalità a Fallout 76: Public Worlds e Custom Worlds. I mondi pubblici sono una serie di server personalizzati a rotazione disponibili per tutti i giocatori. Queste sono esperienze divertenti, stravaganti e curate. Gli abbonati a Fallout 1st potranno creare i propri mondi personalizzati e invitare i propri amici (compresi quelli senza abbonamento).

A partire da ieri, Fallout Worlds è disponibile per i test sul server di test pubblico di Fallout 76 e Bethesda ha affermato che continuerà ad aggiungere nuovi slider, opzioni e abilità in futuro.

Fonte: Polygon.