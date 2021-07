FIFA 22 riuscirà a non essere il solito calcistico velocissimo e dai ritmi forsennati?

Nel calcio reale, alcuni dei migliori giocatori al mondo sono Romelu Lukaku e Robert Lewandowski, attaccanti grandi e potenti che segnano valanghe di gol. Ma nel mondo di FIFA, i migliori attaccanti tendono ad essere piccoli, agili e hanno un ritmo estremamente elevato. Wissam Ben Yedder, un talento meno noto che gioca per l'AS Monaco, è uno dei giocatori più popolari in FIFA Ultimate Team semplicemente perché può sfrecciare per il campo.

"Devo dire che è abbastanza difficile bilanciare il gioco, quindi non si tratta solo di velocità e non solo di attributi fisici", ammette Sam Rivera, produttore del gameplay di FIFA. "Il team è sempre alla ricerca di come far risaltare i giocatori che non sono necessariamente i più forti o i più veloci in FIFA. Quindi cerchiamo di mettere a punto gli attributi per il passaggio, il controllo della palla e il tiro".

Rivera è attualmente al lavoro su FIFA 22, che quest'anno sarà protagonista con PS5 e Xbox Series X/S (i giocatori PC, purtroppo, saranno bloccati con l'iterazione last gen). La grande spinta di nuova generazione di EA include alcuni importanti aggiornamenti del gameplay, con termini come "HyperMotion" e miglioramenti delle animazioni guidati da algoritmi di apprendimento automatico. Rivera afferma che FIFA 22 avrà circa 4.000 nuove animazioni, circa tre volte il numero di nuove animazioni che si trovano tipicamente in una nuova versione di FIFA.

La nuova tecnologia mirerà a rivitalizzare il gameplay che in qualche modo è diventato obsoleto negli ultimi anni. Sebbene i titoli recenti abbiano differito a modo loro, hanno principalmente favorito gli stessi attributi in ogni parte del campo. "Il sistema di posizionamento che stiamo implementando in FIFA 22 è più autentico", afferma Rivera. "Si tratta più di marcare a zona e difendere come unità".

Per FIFA 22, EA sta promuovendo l'A.I. difensiva aggiornata. Questo dovrebbe rendere più difficile per i difensori farsi sorprendere fuori posizione in modo tale da dover usare la velocità per recuperare.

Rivera afferma che il ritmo continuerà ad essere importante in determinate situazioni ma che difensori più lenti dovrebbero essere meglio in grado di affrontare una corsa di un attaccante agile. Rivera spera che questo possa creare qualcosa di simile al calcio del mondo reale. Nel frattempo, il team di sviluppo sta facendo del suo meglio per bilanciare le varie posizioni in campo.

"Stiamo apportando più modifiche per cercare di promuovere la permanenza nella tua posizione e assicurarci che il modo in cui il tuo giocatore gioca in campo abbia senso per ogni posizione", afferma Rivera. "Si sta lavorando molto per assicurarsi che ogni posizione sia preziosa".

I problemi di bilanciamento di FIFA erano particolarmente rilevanti nella versione più recente. La propensione intrinseca verso attaccanti agili, centrocampisti e difensori veloci ha fatto sembrare minuscolo il pool altrimenti robusto di migliaia di calciatori della vita reale.

Nel tentativo di bilanciare questi problemi, EA deve affrontare molte sfide. Tra questi, deve fare i conti con le differenze tra modalità Carriera, FUT e Pro Club, ognuno dei quali ha le proprie esigenze uniche. FUT, ad esempio, ha i cosiddetti "Chemistry Styles" che possono essere usati per mascherare i punti deboli nel ritmo o nel tiro. Questo ha l'effetto di far sentire i giocatori omogenei, soprattutto con il progredire della stagione.

Nel frattempo, Rivera afferma che la sua principale preoccupazione è l'"equità". "Voglio assicurarmi che se fai la cosa giusta, verrai ricompensato per questo. Se contrasti correttamente, dovresti recuperare la palla. Vogliamo creare coerenza nei comportamenti".

I giocatori potranno vedere da soli se EA ha compiuto progressi quando FIFA 22 verrà lanciato su PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4. PC e Switch il 1° ottobre.

Fonte: IGN.