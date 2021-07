FIFA 22 per PS4, Xbox One e PC: ecco come cambia il gioco su old-gen

EA Sports ha parlato delle nuove funzionalità di gioco di FIFA 22 esclusive per PlayStation 5 e Xbox Series X e S, ma cosa ci sarà di nuovo nella versione last-gen?

FIFA 22 su PlayStation 4, Xbox One e PC (sì, su PC arriverà la versione last-gen) sarà la versione più giocata del gioco, data l'enorme base di installazione di console last-gen.

Durante un recente evento di anteprima (a cui hanno partecipato i colleghi di Eurogamer.net), il lead gameplay producer Sam Rivera ha delineato le modifiche apportate a FIFA 22 su last-gen e current-gen.

C'è un aggiornamento significativo dei portieri che include migliorie per le animazioni. EA promette anche parate più affidabili. Giocando su PS5, sono stati notati portieri più difficili da superare rispetto a FIFA 21, con alcune nuove animazioni per le parate.

Rivera ha anche affermato che FIFA 22 ha "una vera fisica della palla" tra last e current gen, che influenza la sua traiettoria. Sicuramente spostare la palla a lato del campo sembra più fattibile, e alcuni passaggi tendono a trovare un compagno di squadra nello spazio.

C'è una nuova funzione di sprint in entrambe le versioni del gioco. Questo sprint "esplosivo" influisce sulla velocità con cui il giocatore accelera quando si preme lo sprint in avanti in linea retta (non funziona se provate ad andare indietro o di lato). L'idea è che sentirete questo sprint esplosivo con più forza all'inizio mentre il giocatore accelera rapidamente. Questo accade con o senza palla ma bisognerà controllarlo bene.

Ci sono anche nuove tattiche d'attacco. Rivera ha detto che ora potrete selezionare le vostre tattiche d'attacco separate dalla vostra metà offensiva e dalla metà difensiva. Ad esempio, potrete scegliere il possesso palla nella vostra metà campo e scegliere passaggi veloci nella metà campo avversaria.

Ci saranno molte altre statistiche da approfondire, con informazioni più dettagliate sui vostri tiri, i passaggi, dove vengono effettuati i passaggi, quali posizioni stanno prendendo i giocatori, ecc.

Maggiori dettagli sulle modifiche alla versione last-gen di FIFA 22 arriveranno in un prossimo aggiornamento sul blog di EA. Nel frattempo, potete leggere la nostra prova del gioco.

Fonte: Eurogamer.net.