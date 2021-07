Fracked per PlayStation VR ha una data di uscita ed è disponibile ora in una demo

Il creative director di nDreams, Steve Watt, ha annunciato attraverso le pagine di PlayStation Blog che Fracked per PlayStation VR arriverà il prossimo 20 agosto e che, da oggi, il titolo è disponibile in una demo.

"Il nostro team è felicissimo di condividere i capitoli di apertura del suo innovativo gioco in realtà virtuale, Fracked, disponibile adesso sul PlayStation Store con una demo completamente gratuita! La pubblicazione del gioco completo è stata confermata per il 20 agosto e non vediamo l'ora di ascoltare le vostre opinioni su questo nuovo titolo di azione e avventura disponibile nella libreria di PlayStation VR".

"Ora potete affrontare le piste dell'Alaska con PlayStation Move e provare l'azione di gioco esplosiva di Fracked, visitando il PlayStation Store. Il gioco completo sarà pubblicato il 20 agosto e chi effettua il pre-ordine della Deluxe Edition otterrà fino a 72 ore di accesso anticipato e contenuti bonus".

Nella demo potete aspettarvi "un mix esplosivo di gioco a piedi, in arrampicata e sugli sci, il tutto nella parte iniziale del gioco! Sfrecciate giù dalle cime innevate, lanciatevi negli scontri a fuoco e affrontate nemici interdimensionali inesorabili".

In questa versione di prova, il nostro eroe si è appena salvato da una valanga e, dopo aver richiesto aiuto al soccorso in montagna, dovrà mettersi in salvo dalla prossima imminente valanga. Questa corsa sugli sci al cardiopalma consente di immergersi nell'azione sin dall'inizio con un intuitivo movimento 1:1 . Dopo questa fuga epica, l'esperienza passa da una marcia all'altra, con scenari di combattimento e arrampicata altrettanto frenetici mentre entrate nel vivo dell'avventura.

Nel post su PS Blog, si è parlato anche del Grabble Cover, "un meccanismo di gioco importante in Fracked che introduce qualcosa di nuovo nel genere. Abbiamo un termine specifico chiamato run and cover gunplay. Questa è una parte importante dell'innovazione di questo gioco. Sono concetti che di solito sarebbero in contrasto gli uni con gli altri, ma sono progettati per mantenere vivo il combattimento. In un momento, siete il cacciatore e vi sembra di essere un vero eroe d'azione hollywoodiana, ma appena venite travolti, non vi resta che nascondervi per trovare un attimo di tregua. Quando la dinamica di potere cambia, nascondersi diventa una strategia tattica necessaria per superare il nemico se siete diventati la sua preda".

