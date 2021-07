God of War ha molti fan che si interrogano sul misterioso luogo che compare nell'immagine di copertina

God of War è uno dei titoli di Santa Monica che di certo non ha bisogno di presentazioni: lo studio ora è al lavoro sul sequel, ma per adesso non c'è nessun dettaglio a riguardo, se non che recentemente è stato rinviato al prossimo anno.

Ora, nell'attesa di saperne qualcosa di più, i fan si sono riuniti su Reddit per discutere su di un particolare: che luogo è quello che si vede alle spalle di Kratos e figlio sulla copertina del gioco da cui filtra una fioca luce? Alcuni osservatori attenti pensavano che l'edificio poco illuminato sul lato destro della montagna potesse benissimo essere quello delle Valchirie, ma poiché è stato sommerso dal Lago dei Nove, probabilmente è troppo alto.

Oltre ad una serie di ipotesi più o meno sensate ne sono seguite altre più fantasiose: alcuni hanno persino ipotizzato che si trattasse del castello di Lady Dimitrescu, la giunonica vampira che ha fatto strage di cuori in Resident Evil Village. Insomma, il dibattito è ancora aperto e probabilmente distrarrà i giocatori per un po'.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Vi ricordiamo che God of War Ragnarok arriverà sia su PlayStation 4 che PlayStation 5 il prossimo anno.

Fonte: Dualshockers