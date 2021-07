'GTA 6 potrebbe essere l'ultimo capitolo della serie'

Di Grand Theft Auto 6 non si sa praticamente nulla: da Rockstar tutto tace e gli unici dettagli che vengono pubblicati rimandano ad una serie di rumor che non sono ancora stati smentiti o confermati. Ad ogni modo, secondo il sito Dualshockers, GTA 6 potrebbe essere davvero l'ultimo gioco del franchise più amato dai giocatori.

Questa opinione deriva dal fatto che Rockstar in questo momento sta ancora sfornando una serie di contenuti nuovi di zecca per il suo attuale Grand Theft Auto V e ciò lascerebbe intendere che la società per adesso non ha bisogno di lanciare un nuovo capitolo nell'immediato. Infatti, secondo gli ultimi rumor, GTA 6 potrebbe vedere la luce forse nel 2024.

GTA ha dimostrato di essere un enorme successo, soprattutto con l'esperienza online che continua a guadagnare centinaia di milioni di dollari all'anno grazie alle microtransazioni. In effetti, solo diversi mesi fa, GTA Online ha registrato i suoi guadagni digitali mensili più alti grazie a Cayo Perico Heist.

Non è chiaro come esattamente Rockstar Games renderà GTA 6 un successo maggiore del quinto capitolo, ma se effettivamente come vociferato la sua mappa sarà in continua evoluzione (un po' come succede con un altro gioco di successo, ovvero Fortnite), ciò consentirà di mantenere i giocatori interessati al titolo anni dopo la sua uscita. Ovviamente, come abbiamo detto, si tratta solamente di un'opinione, ma è comunque interessante.

Una delle possibili idee di Rockstar, sottolinea Dualshockers, potrebbe essere quindi quella di trasformare GTA 6 in un eventuale gioco live service, abbandonando così l'idea di sviluppare titoli premium.

Fonte: Dualshockers