Guilty Gear Strive aggiunge Goldlewis Dickinson, il segretario della difesa USA armato di una...bara aliena

Goldlewis Dickinson è il primo personaggio DLC Guilty Gear Strive, ed è stato annunciato da Arc System Works. Si tratta di un personaggio che arriverà nella modalità storia ed è il Segretario alla Difesa oltre che un soldato attivo degli Stati Uniti.

Come personaggio giocabile, Goldlewis Dickinson è un'enorme presenza sullo schermo e brandisce una bara che sembra ospitare un alieno dell'Area 51. Sì, avete letto bene. Goldlewis Dickinson è un personaggio lento ma che colpisce duramente. Il video che lo annuncia mostra una presa e alcune mosse che fanno barcollare l'avversario. A un certo punto tira fuori una pistola per sparare a distanza.

Goldlewis Dickinson sarà disponibile per tutti i giocatori che possiedono il pass stagionale dal 27 luglio. Sarà invece disponibile per l'acquisto per tutti i giocatori dal 30 luglio. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer e alla roadmap dei prossimi personaggi.

Vi ricordiamo che Guilty Gear Strive è disponibile su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Polygon