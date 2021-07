Un'Intelligenza Artificiale può 'immaginare' cose mai viste in una nuova affascinante ricerca

L'intelligenza artificiale si è dimostrata capace di una serie di compiti nel corso del tempo. Tuttavia ora ci troviamo di fronte ad un nuovo esperimento che rivoluzionerebbe l'intelligenza artificiale creata ad oggi. Questo progetto consentirebbe infatti all'IA di immaginare cose mai viste prima.

Secondo quanto riferito da Yunhao Ge, scienziato informatico della University of Southern California, il team di scienziati è stato ispirato dalla capacità umana di immaginare e ha creato così una serie di macchine che simulano questa immaginazione. L'esperimento in sostanza tenta di simulare l'intero processo attraverso una serie di reti neurali.

La chiave è l'estrapolazione: essere in grado di utilizzare una grande banca di dati di allenamento (come le immagini di un'auto) per poi andare oltre ciò che è visto in ciò che è invisibile. Ciò è difficile per l'IA a causa del modo in cui è tipicamente addestrata a individuare modelli specifici piuttosto che attributi più ampi.

Ciò significa che se un'intelligenza artificiale vede un'auto rossa e una bici blu, sarà in grado di "immaginare" una bici rossa da sola, anche se non ne ha mai vista una prima. "Questo nuovo approccio, per la prima volta, scatena davvero un nuovo senso di immaginazione nei sistemi di intelligenza artificiale, avvicinandoli alla comprensione umana del mondo", afferma Laurent Itti, informatico della USC.

In futuro questo approccio potrebbe essere utilizzato in diversi ambiti, come ad esempio la medicina o delle auto a guida autonoma - secondo i ricercatori - con l'intelligenza artificiale in grado di "immaginare" nuovi farmaci o visualizzare nuovi scenari stradali per i quali non è stata specificamente addestrata in passato.

Fonte: Science Alert