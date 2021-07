New World è il videogioco più seguito su Twitch e Amazon forse ha tra le mani un primo successo

Amazon Game Studios intravede finalmente una luce in fondo al tunnel? Dopo i report che indicavano una spesa annuale di $500 milioni per collezionare nient'altro che fallimenti (Breakaway e Crucible), la divisione gaming del colosso e-commerce potrebbe avere dalla sua le primissime buone notizie.

New World, MMORPG dallo sviluppo travagliato che ha già subito diversi rinvii, si trova attualmente in una fase di closed beta che sarà disponibile fino al 2 agosto in attesa dell'uscita completa prevista per il 31 agosto. Proprio nella giornata di ieri, 20 luglio, il titolo è riuscito non solo a essere il videogioco più seguito su Twitch ma addirittura a superare la categoria Just Chatting, normalmente un colosso quasi insormontabile.

Il titolo ha raccolto quasi 700.000 spettatori a un certo punto e sicuramente è riuscito ad attirare l'attenzione anche grazie all'attività degli streamer più seguiti in ambito MMO. Asmongold, TimTheTatMan, LIRIK, Esfand e altri ancora hanno dedicato parecchio spazio a New World rendendolo almeno per questi giorni il re di Twitch. Nel momento in cui scriviamo il fenomeno assoluto dei Pokémon si fa sentire con Pokémon Unite (il MOBA dei mostriciattoli) che attira parecchi spettatori ma New World continua a essere una realtà importante sulla piattaforma streaming.

Naturalmente il successo del momento su Twitch non è sinonimo di successo assoluto sul lungo termine anche a livello di pubblico e critica ma è comunque un primo segnale incoraggiante per una Amazon che a livello videoludico finora ha sempre e solo collezionato batoste.

Voi tenete d'occhio New World? Potrebbe essere il primo passo di buona qualità dell'Amazon sviluppatore e publisher?

Fonte: Dexerto