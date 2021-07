Nintendo Switch Online riceverà tre nuovi giochi praticamente sconosciuti e i fan sono sul piede di guerra

Il servizio in abbonamento Nintendo Switch Online sta per ricevere tre nuovi giochi abbastanza sconosciuti: Claymates, Jelly Boy e Bombuzal. Questi tre titoli arriveranno all'interno del catalogo dal 28 luglio.

In Claymates dobbiamo assumere la forma di cinque diversi animali in un universo surreale pieno di nemici di plastilina, mentre in Jelly Boy saremo un personaggio gelatinoso che dovrà scappare dalla fabbrica di caramelle. Per uscirne, dovrete raccogliere i pezzi del puzzle e sopravvivere ai nemici che cercano di fermarvi.

Infine, Bombuzal ci sfiderà a superare livelli isometrici esplosivi nel senso più letterale dell'espressione. "Fai esplodere strategicamente ogni bomba in ogni livello lasciandoti un posto sicuro dove stare quando la polvere si deposita", si legge nella descrizione del gioco. "In questo gioco di puzzle, dovrai essere veloce, perché hai poco tempo. Assicurati solo di ricordarti di prendere in considerazione la dimensione di ogni esplosione, o potrebbe far saltare in aria tutta la tua attenta pianificazione".

These Super NES games will arrive on 28/07 for Nintendo Switch Online members! pic.twitter.com/5WYTbG6dNA — Nintendo UK (@NintendoUK) July 21, 2021

Il video che presenta i giochi è stato sommerso di dislike con più di 10.000 pollici in giù rispetto a meno di 3.000 like.

Il catalogo di Nintendo Switch Online ora include oltre 100 giochi NES e SNES: molti famosissimi e altri no. Ricordiamo che Nintendo Switch Online è necessario per giocare in multiplayer.

Fonte: Eurogamer.net