PS5 domina le vendite in UK a giugno, Xbox Series X/S inseguono al secondo posto

Secondo gli ultimi dati GfK, nel Regno Unito sono state vendute oltre 183.000 console durante le quattro settimane terminate il 3 luglio. Un aumento del 6% mese su mese.

PS5 è stata la console più venduta, anche se i livelli di scorte sono stati leggermente inferiori rispetto al precedente periodo di quattro settimane. Xbox Series X/S è stato il secondo set di console più venduto, seguito da Nintendo Switch.

Le macchine di Nintendo e Xbox hanno venduto entrambe meglio a giugno rispetto a maggio.

Per i primi sei mesi dell'anno, le console del Regno Unito hanno superato quota 1,1 milioni di unità, con un aumento del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. PS5 è il dispositivo più venduto, seguito da Nintendo Switch e Xbox Series S/X.

In termini di giochi, i dati GSD mostrano che nel Regno Unito nel mese di giugno sono stati venduti 2,5 milioni di giochi digitali e fisici. Si tratta di un calo del 29,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Giugno 2020 è stato più vivace a causa dei blocchi del COVID-19, ma c'è stata anche la grande uscita di The Last of Us Part 2 su PlayStation 4.

I 3 titoli più venduti in UK sono stati FIFA 21, Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 e il solito GTA 5 di Rockstar.

Fonte: Gamesindustry.biz.