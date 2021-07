The Witcher: Monster Slayer è disponibile da oggi

Spokko, membro della famiglia CD PROJEKT, ha rilasciato oggi il suo gioco di ruolo in realtà aumentata free-to-play basato sulla geolocalizzazione, The Witcher: Monster Slayer.

Disponibile ora gratuitamente su iOS e Android, The Witcher: Monster Slayer è un nuovissimo gioco ambientato nell'universo di The Witcher. Sviluppato e pubblicato da Spokko, il gioco sfida i giocatori ad assumere il ruolo di un esperto witcher e ad entrare in un regno fantasy oscuro usando solo il proprio smartphone. Utilizzando funzionalità AR avanzate, nonché la loro posizione e l'ora del giorno, i giocatori saranno in grado di dare la caccia a oltre 100 mostri del mondo dei witcher, vecchi e nuovi.

Accedendo al gioco entro e non oltre le 23:59 (CEST) del 28 luglio, gli utenti Android e iOS troveranno la spada d'acciaio di Kaer Morhen nel loro inventario. Quest'arma aumenta il numero di punti esperienza guadagnati uccidendo mostri del 10% e sicuramente aiuterà i nuovi witcher a iniziare il loro viaggio.

The Witcher: Monster Slayer è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play Store. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito web ufficiale e seguire il gioco su Facebook e Twitter.