The Witcher: Nightmare of the Wolf rivela il cast di doppiatori e un nuovo trailer

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer per The Witcher: Nightmare of the Wolf, il film di animazione dedicato al franchise, ma non è tutto. Lo studio ha anche rivelato il cast vocale inglese per il progetto, confermando che Theo James interpreterà Vesemir.

Abbiamo anche appreso che Lara Pulver (la Irene Adler della serie TV britannica Sherlock) interpreterà Tetra, mentre Graham McTavish interpreterà Deglan (il Witcher che ha rivendicato Vesemir attraverso la Legge della Sorpresa). Infine, Mary McDonnell interpreterà Lady Zerbst. Non solo, ma oltre al cast di doppiatori sono stati svelati i volti dei quattro personaggi.

In questo nuovo film di animazione avremo un'idea di come Vesemir sia diventato un Witcher in primo luogo, e si parlerà anche della caduta di Kaer Morhen, a cui Vesemir è riuscito a sopravvivere, anche se la scuola ha perso la capacità di creare Witcher poco dopo. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione di questo nuovo trailer.

Deglan

Lady Zerbst

Tetra

Vesemir

The Witcher: Nightmare of the Wolf viene trasmesso in streaming su Netflix il 23 agosto 2021. Oltre a questo film d'animazione e alla seconda stagione della serie TV con protagonista Henry Cavill, è prevista l'uscita anche del prequel The Witcher: Blood Origin.

Fonte: Gamespot