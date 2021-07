Tom Clancy's Elite Squad sta per chiudere i server dopo appena un anno dal lancio

Tom Clancy's Elite Squad è un titolo mobile lanciato in tutto il mondo nell'agosto 2020 ed è un gioco di ruolo d'azione free-to-play che riunisce giocatori di giochi come Rainbow Six, Ghost Recon, The Division, Splinter Cell, HAWX ed EndWar. Tuttavia, un nuovo post sul sito ufficiale del gioco ha annunciato oggi che i server verranno chiusi.

"È con grande tristezza che annunciamo che non rilasceremo più nuovi contenuti per Elite Squad", si legge nella dichiarazione. "L'aggiornamento di oggi sarà l'ultimo e il 4 ottobre 2021 chiuderemo i server. Non è stata una decisione facile, ma dopo aver esplorato più opzioni con i nostri team, siamo giunti alla conclusione che non era più sostenibile. Vogliamo assicurarvi che abbiamo davvero fatto del nostro meglio, specialmente con grandi aggiornamenti come la Stagione 2, ed è stata un'esperienza davvero gratificante lavorare con voi, la nostra appassionata community!".

"Speriamo sinceramente che vi siate divertiti a giocare con noi tanto quanto a noi è piaciuto creare il gioco e interagire con tutti voi sui social media e su Discord. Speriamo che alcuni di voi restino con noi e si divertano a raggiungere il livello 70 e a sbloccare tutti i soldati possibili prima di salutarci" conclude la dichiarazione.

Recentemente Ubisoft ha annunciato un nuovo gioco dell'universo di Tom Clancy: chiamato XDefiant, si tratta di un FPS multiplayer free-to-play che però non ha ancora una data di uscita.

Fonte: Gamespot