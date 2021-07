New World: Twitch banna permanentemente una streamer per aver munto una mucca nell'MMO

La streamer di Twitch, AnnieFuchsia, ha avuto un primo giorno piuttosto sfortunato con l'MMORPG New World di Amazon, poiché è stata bannata in modo permanente per un motivo estremamente bizzarro.

La closed beta di New World è stata pubblicata il 20 luglio e AnnieFuchsia è stata tra i tanti streamer pronti a entrare in azione.

Mentre i primi momenti sembravano andare abbastanza bene, con un po' di singhiozzi legati alla connessione, la streamer sembrava divertirsi.

Questo finché non ha deciso di provare a mungere una mucca e, per qualche motivo, il gioco ha deciso che si trattava di un "reato" punibile con un ban.

Dopo aver finito di mungere la mucca, è apparsa una scritta dove si affermava che aveva ricevuto un "ban permanente". La streamer era assolutamente sconcertata dalla decisione.

Il pop-up, con errori ortografici, non ha fornito alcun aiuto per determinare il motivo per cui era stata bannata.

AnnieFuchsia ha avuto l'impressione che la mungitura delle mucche non fosse consentita, ma fortunatamente lo streamer di Twitch Asmongold ha saputo del suo divieto e l'ha chiamata per fornire assistenza.

"La mia chat ha detto che sei stata bannata. Ho parlato con qualcuno di New World. Stanno guardando lo streaming e hanno detto che è stato un incidente", ha rivelato. "Lo stanno esaminando."

"Oh, quindi va bene mungere le mucche?!" ha chiesto la confusa Annie.

Mentre il problema è finito per essere effettivamente correlato al server, il fatto che il "ban" si sia verificato dopo aver munto una mucca era assolutamente ridicolo.

Poiché il gioco è ancora in Closed Beta, è molto probabile che i ban assurdi vengano risolti, ma è stata una prima impressione piuttosto strana per l'MMO di Amazon.

Fonte: Dexerto.