World of Warcraft: Wrath of the Lich King diventa un board game in stile Pandemic

L'editore Z-Man Games sta portando Pandemic, il popolare gioco da tavolo, in una nuova direzione. L'azienda sta riproponendo il sistema cooperativo, trasformandolo nel gioco da tavolo World of Warcraft: Wrath of the Lich King - A Pandemic System Game che uscirà a novembre e ora ha un trailer che potete visionare in calce a questo articolo.

Il gioco è stato annunciato all'inizio di questo mese. L'aspetto finale del board game è trapelato recentemente quando l'account Twitter di Wario64 lo ha individuato in vendita su Amazon. Il gioco è attualmente elencato come "temporaneamente esaurito". Nel frattempo, i preordini sono disponibili tramite il Blizzard Gear Store e sul sito Web di Z-Man. Il prezzo al dettaglio è di $ 59,99.

Non sappiamo ancora tutto su come funzionerà il gioco, ma secondo una dichiarazione avrà una serie di missioni: "Mentre combatterete per raggiungere il Re dei Lich, tutti i tipi di magia oscura e le terribili creature sotto il suo controllo dovranno essere neutralizzate. Il gioco si presenta sotto forma di missioni, una meccanica nuova di zecca che può essere completata in squadra attraverso una combinazione di lanci di dadi e utilizzando le carte eroe a disposizione. Tuttavia, ogni ricerca ha i suoi pericoli e ostacoli. Completate queste missioni per avvicinarti all'assalto finale alla Cittadella della Corona di Ghiaccio, dove risiede lo stesso Re dei Lich".

Wrath of the Lich King includerà alcune ingegnose funzionalità 3D, come una Icecrown Citadel in stile diorama. Ci sono anche una serie di miniature di plastica come il Capoguerra dell'Orda, Thrall, Varian Wrynn e Sylvanas Windrunner.

Fonte: Kotaku