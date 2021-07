Xbox Game Pass eseguito su uno smartwatch Android grazie ad xCloud

Ad ogni conferenza, Microsoft ci ha ricordato che grazie a xCloud e Xbox Game Pass possiamo giocare ovunque, praticamente su qualsiasi dispositivo. Ad oggi infatti chi usufruisce del servizio cloud gaming è in grado di giocare non solo su console, ma anche su PC o telefoni cellulari e addirittura via browser web. Quest'ultimo modo apre ad un'immensa serie di opzioni per i giocatori e a quanto pare uno di loro ne ha già approfittato per giocare su smartwatch.

Un giocatore coreano è riuscito a far girare Xbox Game Pass attraverso xCloud su uno smartwatch Android. Tutto ciò che l'utente in questione ha fatto è stato in sostanza accedere al sito web xCloud da un browser in esecuzione su uno smartwatch Android 5.1.

Oltre a questo, per poter giocare, l'utente ha collegato un piccolo controller 8Bitdo: il risultato è stata la possibilità di giocare con questo smartwatch a Forza Horizon 4. Con questo e le dimensioni ridotte dello schermo, il giocatore ha praticamente creato la configurazione più portatile e più piccola per giocare ai titoli presenti su Xbox Game Pass.

In Korea, xCloud web browser event is going on. An Xbox gamer has updated a photo of him playing Gamepass with a Chinese smartwatch. Nothing impossible about Xbox Gamepass.#SKT?????? #??????? #?????? #Xboxgamepasshttps://t.co/o4h3Na6ukj pic.twitter.com/c844DfzQkM — YuJeong Kim(KoreaXBOXMVP) (@1978iamdesign) July 18, 2021

E' vero che potrebbe non valere la pena giocare su dispositivi così piccoli, ma questo esempio ci dà una chiara idea di cosa si può fare con xCloud.

Fonte: Dualshockers