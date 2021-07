Dead Space è tornato! L'annuncio e il primo trailer

Dead Space è tornato! Alla fine i rumor si sono rivelati azzeccati e il revival della serie è realtà con il primo trailer che chiude EA Play Live.

Ma dato che durante l'evento non è stato precisato, che cos'è esattamente questo gioco chiamato semplicemente Dead Space e affidato a EA Motive? A quanto pare è un remake del primissimo capitolo e per scoprirlo ci siamo affidati alla descrizione presente al di sotto del trailer ufficiale.

"Il classico survival horror sci-fi Dead Space torna completamente ricostruito da zero da Motive Studios per proporre un'esperienza più profonda e immersiva. Con la potenza del Frostbite engine e delle console next-gen, questo remake garantisce una grafica spaccamascella e miglioramenti al gameplay rimanendo fedele all'originale".

La trama poi condivisa è esattamente quella del primo gioco con Isaac, un ingegnere qualsiasi, che si ritrova isolato sulla navicella USG Ishimura infestata da letali necromorfi.

Ma lasciamo lo spazio al trailer e al comunicato di EA:

Motive, uno studio di Electronic Arts ha annunciato oggi, durante EA Play Live 2021, che il classico gioco survival horror di fantascienza, Dead Space™, tornerà sotto forma di remake completamente ricostruito da zero. Dead Space è stato sviluppato esclusivamente per console e PC di nuova generazione, innalzando il livello di horror e immersione a livelli senza precedenti per il franchise attraverso grafica, audio e controlli straordinari basati sul motore di gioco Frostbite™. I fan sperimenteranno una storia migliorata, personaggi, meccaniche di gioco e altro ancora mentre combattono per sopravvivere a un incubo vivente a bordo della desolata astronave mineraria, la USG Ishimura; il tutto scoprendo il terribile mistero di quello che è successo all'equipaggio e alla nave massacrati - Guarda il video teaser qui.

"Il franchise di Dead Space ha avuto un enorme impatto sul genere survival horror quando è stato rilasciato 12 anni fa, e io sono arrivato a Motive principalmente come fan, per lavorare in modo specifico su questo videogioco", ha dichiarato Phillippe Ducharme, Senior Producer di Dead Space. "A Motive abbiamo un team appassionato che sta affrontando questo remake come se fosse una lettera d'amore per il franchise. Tornare alle origini e avere l'opportunità di farlo sulle console di nuova generazione ha entusiasmato tutti i membri del team. Mentre cerchiamo di modernizzare il titolo, abbiamo contattato i fan più agguerriti e li abbiamo invitati a fornirci feedback sin dalle prime fasi della produzione così da realizzare il Dead Space che desiderano sia loro, sia i nuovi giocatori."

In Dead Space, Isaac Clarke è un ordinario ingegnere in missione per riparare una vasta e tentacolare astronave, la USG Ishimura, con l'obiettivo di scoprire che cosa sia andato terribilmente storto. L'equipaggio della nave è stato massacrato e infettato da un flagello alieno...e l'amata compagna di Isaac, Nicole, è dispersa da qualche parte a bordo. Ora Isaac è solo con solo i suoi strumenti e le sue abilità ingegneristiche mentre tenta di scoprire il mistero da incubo su ciò che è successo a bordo dell'Ishimura. Intrappolato con creature ostili chiamate "necromorfi", Isaac affronta una battaglia per la sopravvivenza, non solo contro i crescenti orrori della nave, ma anche contro la sua stessa sanità mentale in declino.

Dead Space sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S ma per il momento non c'è una finestra di lancio o una data di uscita.