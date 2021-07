EA Play Live commentato in diretta dalle 18:30! FIFA 22, Battlefield 2042 e la speranza Dead Space

Questa sera è tempo di un evento solitamente inserito nell'ambito dell'E3 ma che in questo caso ha deciso di smarcarsi dall'insieme di conferenze losangeline. EA Play Live è l'appuntamento da non perdere.

Electronic Arts mostrerà sicuramente i suoi cavalli di battaglia FIFA 22 e Battlefield 2042 ma ci sarà spazio anche per l'interessante indie Lost in Random e (speriamo) più di una sorpresa. I nomi che ci piacerebbe vedere sono tre e per quanto difficili o addirittura improbabili, la speranza è l'ultima a morire. Ci saranno per caso il nuovo Mass Effect, Dragon Age 4 o il ritorno di Dead Space? Come detto difficile ma incrociamo le dita.

Noi saremo in diretta per scoprirlo commentando EA Play Live in vostra compagnia.

Appuntamento alle 18:30 sul canale ufficiale di Eurogamer.it o attraverso il player in calce qui e sul nostro sito!

Cosa vi aspettate da questo evento? Sperate in qualche grande sorpresa magari da BioWare (Mass Effect o Dragon Age) o il tanto rumoreggiato ritorno di Dead Space?