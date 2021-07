EarthBound 64: ritrovato del footage inedito del gioco Nintendo

Mother 3 è un titolo ormai leggendario tra i die hard fan di Nintendo: molto si è discusso della sua travagliata creazione e la sua storia non è ancora finita, dato che il gioco non è mai stato tradotto per l'Occidente, sebbene le speranze degli appassionati non si siano mai sopite.

Earthbound 64 è stata una delle diverse incarnazioni preliminari del titolo poi uscito su Game Boy Advance, inizialmente previsto, chiaramente, per Nintendo 64. Dopo diversi anni di sviluppo, il progetto fu cassato e poi spostato su altro hardware, nonostante il gioco fosse in uno stato abbastanza avanzato dello sviluppo.

Stato di sviluppo, tuttavia, mai reso disponibile al pubblico, che negli anni si è sempre dovuto accontentare di qualche microscopica foto. Almeno fino ad oggi, quando da un disco contenuto nel "Nintendo Company Report 1998" sono saltati fuori dei video relativi ad alcuni giochi allora in sviluppo.

Tra questi, per l'appunto, Earthbound 64, con circa mezzo minuto di footage piuttosto intenso e interessante per gli intenditori della saga, che possono gustarsi questo assaggio di quello che poteva essere un capolavoro... ma non è mai stato nulla più che una copialavoro.

Fonte: Screenrant