Final Fantasy XIV e l'assurda sfida di un giocatore che mangerà 140.000 uova in game

Lo YouTuber Ross "RubberNinja" O'Donovan ha fatto notizia lo scorso anno in un modo decisamente strano, ovvero mangiando un'intera pila di 999 uova in Final Fantasy XIV.

Ora il giocatore vuole andare oltre e mangiare in game quasi 140.000 uova. Lo streamer sta trasmettendo l'intera sfida in diretta su Twitch e mangia solo uova fino a quando non avrà finito la folle sfida.

La storia originale del mangiatore di uova di Final Fantasy si è verificata nell'agosto dello scorso anno. Come riportato nel thread Twitter di RubberNinja, dopo aver effettuato l'accesso al gioco il 15 agosto, uno sconosciuto gli ha consegnato un'intera pila di uova. Quando estranei ti consegnano 999 uova, entri nella storia di FFXIV. RubberNinja ha iniziato a mangiare e twittare, attirando una folla nel gioco mentre il suo personaggio ingoiava sfere proteiche una per una. L'intero processo è durato circa un'ora e mezza e tutti si sono divertiti.

Quasi un anno dopo, RubberNinja sta seriamente aumentando la posta in gioco con 139.860 uova in totale. Questa maratona mangia-uova è un evento dal vivo trasmesso in streaming su Twitch. Ha regole. Ha obiettivi secondari con bonus. Ha persino un nome: "Eggwalker".

Il piano è di trasmettere in streaming tutta l'impresa. Le 999 uova originali hanno richiesto circa 90 minuti per essere consumate. Questa volta, con 140 pile di 999 uova, se RubberNinja mangia alla stessa velocità dell'anno scorso, guarderemo 210 ore di deglutizione e masticazione. L'evento potrebbe durare ancora più a lungo, poiché aggiungerà un'altra pila di 999 uova per ogni 1.000 abbonamenti Twitch guadagnati durante la maratona. Se dovesse raggiungere i 20.000 sub, si raderà la testa per assomigliare a un uovo!

Per non crollare, RubberNinja sta facendo delle pause durante lo streaming per mangiare, fare la doccia, usare il bagno e dormire.

Fonte: Kotaku.