Fortnite accoglie la Ferrari come prima auto su licenza

Ferrari, una delle più importanti e famose aziende italiane, si unisce a Fortnite per il primo crossover di questo tipo. Sulla base di alcuni teaser ufficiali degli account Twitter Fortnite e Ferrari, sembra che i giocatori saranno in grado di guidare il modello 296 GTB nel gioco a partire da oggi.

La vera macchina vanta un motore V6 turbocompresso e un motore elettrico da 818 cavalli. La 296 GTB è stata annunciata quest'anno e ha un prezzo di circa $330.000.

Questa è ​​la prima volta che Fortnite fa un crossover con un marchio che non è un film, un fumetto, un altro marchio di videogiochi o una celebrità come Bugha, Neymar Jr., o LeBron James.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ferrari in realtà ha una divisione di eSports, iniziata nel 2019, dove ospita gare di corse digitali in giochi di guida sim come Assetto Corsa. Ci sono tornei, grandi montepremi e persino una line-up ufficiale del team Ferrari.

Fonte: PCGamer.