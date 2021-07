Halo Infinite, la beta è imminente e i dettagli arriveranno entro questo mese

Gli streamer hanno iniziato a segnalare di aver ricevuto inviti alla beta di Halo Infinite, ma gli sviluppatori di 343 Industries hanno chiarito che il test multiplayer non è ancora iniziato.

Tuttavia, molto presto ne sapremo di più, poiché il blog di sviluppo del team di questo mese riguarderà proprio la fase di test.

"Gli inviti a un'anteprima tecnica di Halo Infinite *non* sono stati inviati", afferma su Twitter il community manager John Junyszek. "Ancora una volta, saprete in anticipo quando e cosa sta succedendo (tramite Inside Infinite)".

Junyszek conferma inoltre che "Inside Infinite di questo mese riguarda il flight (la nomenclatura di Microsoft per indicare le fasi di test n.d.r.)". Questi blog in genere vengono pubblicati l'ultimo giovedì del mese, quindi possiamo aspettarci i dettagli il 29 luglio.

Allora perché gli influencer hanno parlato della beta di Halo Infinite? 343 ha inviato e-mail per incoraggiare la registrazione, afferma Junyszek. "Queste e-mail dicevano alle persone di registrarsi al programma Halo Insider ora, così non avrebbero dovuto affrettarsi in seguito. Anche i media/creatori che vogliono giocare dovranno registrarsi e configurare correttamente i propri account".

Clarifying two topics!

1. This month's Inside Infinite is about flighting ??

2. Invites to a Halo Infinite technical preview have *not* been sent out. Again, you will know when and what is happening beforehand (via Inside Infinite) ? — John Junyszek (@Unyshek) July 21, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Potete iscrivervi al programma Halo Insider sul sito ufficiale Halowaypoint.

Halo Infinite non ha ancora una data di uscita, ma il lancio è programmato in tempo per le festività natalizie del 2021.

Fonte: PCGamesN.