Madison è un erede di P.T. che si mostra in un inquietante video gameplay

Nosebleed Games ha annunciato all'inizio di luglio il suo nuovo horror Madison. Il titolo è atteso nel corso di quest'anno su PC.

Dal trailer di annuncio, abbiamo avuto modo di vedere che questo Madison ricorda molto gli horror psicologici del filone Amnesia, Layers of Fear e P.T., il che che dovrebbe accontentare i fan del genere.

Al momento, gli sviluppatori non hanno comunicato una data di uscita ufficiale per il gioco. Tuttavia, grazie a un nuovo video di IGN possiamo dare un'occhiata a ben 20 minuti di gameplay.

In Madison, giocherete nei panni di Luca, costretto da un demone a eseguire un rituale cruento. Luca è in grado di scattare foto e svilupparle per risolvere enigmi ed esplorare l'area circostante. È importante esaminare tutto perché gli oggetti che incontrerete potranno aiutarvi a saperne di più su ciò che è successo al protagonista. Tuttavia, dovrete procedere con cautela poiché non sarete soli.

Il titolo è un "horror psicologico in prima persona, caratterizzato da un gameplay inquietante e una narrativa intrigante e avvincente", si legge nella descrizione ufficiale.

"Cosa faresti se ti svegliassi rinchiuso in una stanza buia, con le mani ricoperte di sangue? Gioca nei panni di Luca e sopporta la brutale tortura di Madison, un demone che lo ha costretto a continuare un sanguinoso rituale iniziato decenni fa, facendogli commettere atti abominevoli. Riuscirai a terminare questa sinistra cerimonia?"

Fonte: IGN.