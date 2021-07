New World su PS5 e Xbox Series X/S non è nei piani di Amazon

La closed beta dell'MMORPG di Amazon, New World, ha riscosso un ottimo successo e, quindi, i giocatori si stanno chiedendo se il titolo arriverà mai su PS5 e Xbox Series X/S.

Stando a quanto pubblicato dall'account Twitter ufficiale del gioco, sembra proprio che gli utenti console rimarranno delusi, poiché New World in versione console non è nei piani di Amazon.

"Non ci sono piani futuri per rendere disponibile New World su console. Sarà disponibile solo su PC", si legge in un tweet.

There are no future plans to make New World available on console. It will only be available on PC. — New World (@playnewworld) July 21, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Oltre a questo, l'account Twitter ha confermato che non è previsto nemmeno il supporto per i controller.

"Non è attualmente previsto alcun supporto per i controller in New World".

There is no controller support currently planned for New World. — New World (@playnewworld) July 22, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che l'MMORPG sta "distruggendo" le schede Nvidia GeForce RTX 3090 e, da poco, è arrivato il commento di Amazon che ha riconosciuto il problema.

Fonte: Twitter.