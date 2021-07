Playdate: l'apertura dei pre-order della console a manovella ha una data

Come promesso abbiamo finalmente novità sui pre-order di Playdate la peculiare console a manovella (che sfrutta la manovella come metodo di input capace di dare vita a progetti sperimentali davvero unici). I pre-order dovevano partire durante questo mese ed è effettivamente così.

Panic, la compagnia dietro al progetto, ha annunciato che i pre-order apriranno ufficialmente il 29 luglio alle 19:00 ore italiane. Per effettuarlo potete dirigervi sul sito ufficiale dedicato. Il prezzo della console è di $179 con una cover venduta separatamente a $29 o un bundle a $199. I creatori promettono che le Playdate non andranno completamente esaurite e che tutti riusciranno a mettere le proprie mani sulla console.

La prima ondata sarà di circa 20.000 console che verranno spedite entro la fine dell'anno con altre unità disponibili successivamente a inizio 2022.

Ricordiamo che nel prezzo è compresa anche la prima stagione di giochi creati appositamente per Playdate. Si parla di 24 titoli che verranno pubblicati nel corso di 12 settimane mentre altre stagioni e altri giochi verranno pubblicati successivamente. Gli sviluppatori di talento coinvolti non mancano di certo. Un nome? Lucas Pope, papà di Return of the Obra Dinn e Papers, Please.

Cosa pensate di questa particolare consolina? Pensate di dargli una possibilità?