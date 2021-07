'Project C' per PS5 è un nuovo misterioso gioco di EA comparso su Amazon

EA si sta preparando per il suo evento EA Play Live di oggi, 22 luglio 2021, ma sembra che uno dei titoli che verranno rivelati allo show sia trapelato, o almeno parzialmente trapelato.

Un elenco su Amazon ha rivelato uno sconosciuto gioco in uscita su PS5 chiamato "Project C".

Il nome è molto probabilmente un nome in codice, dal momento che EA potrebbe averlo fornito ad Amazon per impedire fughe di notizie sul nome ufficiale.

La pagina, al momento della scrittura, deve ancora essere rimossa ma non presenta molti dettagli.

Non c'è alcuna immagine o qualsiasi altro tipo di indicazione su cosa sia effettivamente questo gioco, ma potrebbe trattarsi di una nuova IP che EA sta per rivelare, l'unica domanda è chi potrebbe esserci dietro "Project C". Forse la "C" potrebbe essere un riferimento a Codemasters, lo studio recentemente acquisito dal publisher.

Non resta che attendere l'EA Play Live per saperne di più.

Fonte: PSU.