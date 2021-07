PS5 e Haven Studios: l'ex art director di Assassin's Creed, Raphael Lacoste, entra nel team di Jade Raymond

Proprio questa mattina, abbiamo appreso che l'ex art director di Assassin's Creed, Raphael Lacoste, ha lasciato Ubisoft dopo ben 16 anni e dopo aver lavorato a ben 8 giochi della famosa serie.

Ebbene, a quanto pare, l'ex Ubisoft ha già trovato una nuova casa. Attraverso il suo account Twitter, Lacoste ha annunciato di essere entrato a far parte del team di Jade Raymond, Haven Studios.

Haven Studios è stato fondato dalla Raymond dopo l'addio a Stadia Games e, stando a quanto emerso, lo studio sta lavorando a un'esclusiva PlayStation (probabilmente un'esclusiva PS5).

Tuttavia, Lacoste potrebbe essere impiegato su un altro progetto.

I'm excited to announce that I've joined @HavenStudiosInc as Art Director! One of the best experiences of my career was creating AC1. Being more hands-on with concept art & working with many of the same core team to build a new original IP is inspiring & exciting ? — Raphael Lacoste (@raphaellacoste) July 22, 2021

So excited to have @raphaellacoste join me @RageCave and the rest of the original crew @HavenStudiosInc https://t.co/5qGnTnHlkT — Jade Raymond (@ibjade) July 22, 2021

In realtà, Raphael Lacoste e Jade Raymond tornano a lavorare insieme, poiché i due hanno già sviluppato per Ubisoft il primo Assassin's Creed del 2007.

In risposta al nuovo "acquisto" di Haven Studios, è arrivato il commento della Raymond, che si è detta entusiasta di avere a bordo Lacoste.

Fonte: Twitter.